Выборы2019

Выборы

12:24 28.03.2019

Зеленский удерживает лидерство в президентской гонке с 20,6%, Порошенко и Тимошенко соревнуются за второе место – опрос "Рейтинга"

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Зеленский удерживает лидерство в президентской гонке с 20,6%, Порошенко и Тимошенко соревнуются за второе место – опрос "Рейтинга"

На выборах президента Украины больше всего граждан готовы проголосовать за шоумера Владимира Зеленского, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 22 по 27 марта.

Так, согласно результатам опроса, обнародованным в четверг, лидером президентского рейтинга остается В.Зеленский, за которого готовы проголосовать 20,6% всех опрошенных, за Ю.Тимошенко – 13%, за П.Порошенко – 12,9%

Среди тех, что тех, кто уже определился со своим кандидатом и намерен голосовать, В.Зеленского поддерживают 26,6% респондентов, вторую позицию делят П.Порошенко и Ю.Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% определившихся избирателей.

Опрос проводился 22-27 марта 2019 года среди 3 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Теги: #рейтинг #выборы #опросы2019
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