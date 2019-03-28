Полиция проверяет возможную рассылку СМС-угроз членам избиркомов в Старобельске

Полиция проверяет информацию о возможной рассылке СМС-сообщений с угрозами членам участковых избирательных комиссий в г.Старобельске Луганской области.

"Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет на одном из сайтов была обнаружена публикация, в которой говорится о том, что членам участковых избирательных комиссий в избирательном округе в городе Старобельске приходят СМС-сообщения с угрозами. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка", - сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области в четверг.