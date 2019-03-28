Выборы2019

Выборы

11:44 28.03.2019

На выход во второй тур претендуют Зеленский, Порошенко и Бойко  - опрос The Belgium-Ukraine Research Institute

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На выход во второй тур претендуют Зеленский, Порошенко и Бойко  - опрос The Belgium-Ukraine Research Institute

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко вошел в тройку лидеров президентской гонки, обогнав Юлию Тимошенко и сравнявшись с действующим главой государства Петром Порошенко, свидетельствуют результаты опроса проведенного в конце марта международным исследовательским центром The Belgium-Ukraine Research Institute (Бельгия).

Так, за Владимира Зеленского готовы голосовать 24,2% избирателей, за П.Порошенко – 15,1%, за Ю.Бойко – 15,0%, за Ю.Тимошенко – 14,7%.

Другие кандидаты имеют рейтинг намного ниже: Анатолий Гриценко – 7,5%, Олег Ляшко – 5,2%, Александр Вилкул – 3,4%, Руслан Кошулинский – 2,8%, Игорь Смешко – 1,9%, Илья Кива – 1,1%, Александр Шевченко – 0,8%.

По словам исследователей, серьезное увеличение электоральной поддержки Ю.Бойко может быть результатом его визита в Москву, где он провел встречу с российским премьер-министром и главой "Газпрома". Избиратели могли поддержать два главных результата этой встречи: в случае возобновления прямых поставок российского газа его цена была бы на четверть ниже, чем закупки Украины в Европе сегодня, что, в свою очередь, снизило бы стоимость коммунальных услуг. Во-вторых, сохранение транзита газа через украинскую газо-транспортную систему. 

Что касается парламентских выборов, то шансы на попадание в следующий состав украинского парламента имеют: "Слуга народа" – 18,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%, "Батькивщина" – 14,5%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 11,3% и "Гражданская позиция" – 5,8%.

Теги: #бойко #тимошенко #порошенко #зеленский #опросы2019
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