Около 2 тыс. наблюдателей от КИУ будут работать в день выборов президента - Кошель

Около 2 тыс. наблюдателей Комитета избирателей Украины будут работать на выборах президента страны 31 марта, сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

"В день выборов мы планируем организовать роботу около 2 тыс. наблюдателей. Это будут официально зарегистрированные наблюдатели Комитета избирателей Украины", - сказал он на пресс-конференции на тему: "Выборы-2019. Риски и вызовы: защита прав избирателей, защита бюллетеней, избирательных урн и протоколов" в четверг в Киеве.

Кроме того, от КИУ будет работать около 10 мобильных групп, которые будут оперативно реагировать на сообщения о нарушениях избирательного законодательства, а также будут работать совместно с представителями СМИ и юристами региональных отделений организаций.

Также А.Кошель отметил что в КИУ будет работать "горячая линиявы" для членов участковых избирательных комиссий и журналистов, на которую можно обращаться по вопросам избирательного законодательства.