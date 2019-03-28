Более 30 высокопоставленных представителей Национального деминститута из 9 стран будут наблюдать за выборами президента Украины

Национальный демократический институт (НДИ) сообщает о приезде высокопоставленной международной делегации в составе 32 членов, представляющих девять стран, которая будет наблюдать за выборами президента Украины 31 марта, а 1 апреля представит свои предварительные выводы на пресс-конференции, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" в четверг утром.

"В состав делегации входят политические лидеры, дипломаты, бывшие избранные должностные лица и государственные служащие, эксперты по избирательным вопросам, среди которых: бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, исполнительный вице-президент Института мира США; Дэйм Одри Гловер, глава Центра внешней политики и бывший директор Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Биргитта Олссон, бывший министр Швеции по делам Европейского Союза, Лора Джуетт, директор программы региона Евразии Национального демократического института; Мере О Хейген, директор Национального демократического института в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Делегация будет опираться на работу предвыборной миссии по оценке НДИ, проведенной в ноябре, а также на выводы долгосрочных аналитиков, работающих в Украине с января.

"Эти президентские выборы проходят в чрезвычайно важное для Украины время. Мы видим, что украинские граждане остаются преданными демократическому и европейскому будущему. Мирный и хорошо организованный избирательный процесс, способствующий укреплению доверия общественности, приблизит страну к этим стремлениям. Таким образом, важно, чтобы каждый из нас - международное сообщество и украинцы - мог способствовать целостности избирательного процесса", - отметил У.Тейлор.

Целью работы делегации является продемонстрировать длительную поддержку международным сообществом демократических процессов в Украине и дать объективную оценку избирательному процессу и политической среде. Члены делегации встретятся с представителями политических партий и избирательных штабов, государственными служащими, представителями гражданского общества, СМИ и международным сообществом в Киеве и 13 областях Украины. В день выборов наблюдатели НДИ посетят избирательные участки на открытии, голосования, закрытие и во время подсчета голосов в определенных областях.

Их наблюдения будут использованы для подготовки предварительного заявления, которая будет представлена на пресс-конференции на 1 апреля.

НДИ является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает для усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти. НДИ организовывал международные миссии по наблюдению или оценки в более 65 странах на более чем 135 выборах.

НДИ также будет поддерживать контакты с украинскими национальными мониторинговыми группами и другими международными делегациям по наблюдению в течение избирательного периода. Работа этой миссии стала возможной благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).