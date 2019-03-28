Бойко заявляет, что отменит запреты на "Одноклассники", "ВКонтакте" и советские фильмы в случае своей победы на выборах

Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться, считает основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Моя цель – вернуть украинцам мир и вернуть украинцам свободу. Не может быть свободной и демократической страна, где запрещают культовые и любимые всеми фильмы. Граждане Украины должны сами выбирать, какие фильмы смотреть, какие книги читать и какими соцсетями пользоваться. Поэтому после выборов мы отменим все запреты, введенные за последние пять лет на ТВ и в интернете, в кинотеатрах и на книжных рынках. Свободный выбор – неотъемлемое право свободного человека", – сказал он, комментируя журналистам информацию об очередном запрете изданных в России книг, включая "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова, сообщают в пресс-службе политсилы в четверг.

Политик напомнил, что книги жгли еще в нацистской Германии, но их все равно читали. В эпоху же интернета подобные запреты не только нарушают права людей, но и просто бессмысленны.

"Когда смотришь списки того, что запрещено, поневоле начинаешь сомневаться в адекватности людей, которые их составили. Скажите, как угрожает национальной безопасности "Мастер и Маргарита", "Гостья из будущего" или "Одноклассники"? Мне кажется, что больше национальной безопасности угрожают те, кто составлял эти запретные списки", – подчеркнул Ю.Бойко.

"Украинское общество более здраво и разумно, чем те, кто им сегодня управляет. Поэтому важно сделать так, чтобы у нормального общества была нормальная власть. И тогда мы забудем об этой дичи в виде запретов и квот", – резюмировал основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь".