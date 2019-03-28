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10:31 28.03.2019

Гриценко назвал свои приоритеты в нацбезопасности и внешней политике

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Гриценко назвал свои приоритеты в нацбезопасности и внешней политике

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что на посту президента будет отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности как военная, социальная, экологическая и энергетическая.

"Мы все должны быть защищенными, а государство - противодействовать угрозам в любой сфере. Прежде всего будет защищен человек, на втором месте - общество, государство на третьем", - сказал он в программе "Обратный отсчет" в среду вечером, сообщает пресс- служба политика.

А.Гриценко добавил, что в своей деятельности будет отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности как военная, социальная - это медицина и финансовые составляющие, экологическая и энергетическая. При этом во внешней политике кандидат в президенты намерен строить равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами.

"Не подпишу ни одного соглашения, где будет нарушен национальный интерес Украины. Если такое будет ратифицировано парламентом, ветирую. Приоритет внешней политики - безопасность страны, защита и освобождение из плена тех граждан, которые находятся в российских когтях и продвижение экономических интересов наших предпринимателей", - рассказал лидер "Гражданской позиции".

Теги: #выборы #гриценко
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