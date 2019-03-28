Выборы2019

Выборы

09:38 28.03.2019

Гриценко рассказал о своих первых законопроектах на посту президента

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Гриценко рассказал о своих первых законопроектах на посту президента

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что среди первых законодательных инициатив, которые он планирует реализовать на посту президента Украины, - изменение избирательного законодательства и лишение правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.

По его словам, среди законопроектов, которые уже предусмотрены, - проверка на полиграфе для борьбы с коррупцией, провокация взятки, закон об импичменте президента, экологические инициативы - в первую очередь онлайн-контроль выбросов, большой экономический блок.

"Мы сейчас дорабатываем законопроекты. Их несколько десятков, разработанные совместно с Украинской Радой Бизнеса. Это инициативы налогового дерегуляторного характера, которые позволят поднять экономику", - рассказал А.Гриценко в программе "Обратный отсчет" в среду вечером, сообщает пресс-служба политика.

Кроме этого, он отметил, что на первом этапе решением президента, позже подкрепленным законодательно, СБУ, прокуратура, Нацполиция будут лишены возможности влиять на экономические процессы.

Также приоритетным будет блок законодательных инициатив, связанных с изменением избирательного законодательства.

"В этом пакете будет запрет чрезмерной политической рекламы на центральных каналах, новая избирательная система и ответственность депутатов, которые голосуют чужими кнопками или не участвуют в заседаниях", - сказал кандидат в президенты.

Теги: #выборы #гриценко
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