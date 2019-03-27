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19:30 27.03.2019

"Батькивщина" требует расследовать решение СНБО вывести из-под санкций предприятия, принадлежащие российским бизнесменам

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"Батькивщина" требует расследовать решение СНБО вывести из-под санкций предприятия, принадлежащие российским бизнесменам

Партия "Батькивщина" требует расследования решения Совета национальной безопасности и обороны Украины вывести из-под санкций ряд предприятий, которые принадлежат российским бизнесменам.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", заместитель главы этой партии Сергей Соболев пояснил, что одновременно с недавним введением СНБО санкций в отношении физических и юридических лиц РФ появился и список предприятий, которые были выведены из-под санкций. Среди них, по его словам, одно из крупнейших предприятий, которое занималось скупкой металлолома на территории Украины. Как отметил С.Соболев, это предприятие расположено на территории непризнанного Приднестровья и принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

"Усманов владел этим предприятием и, скупая металлолом по завышенным ценам, фактически уничтожал металлургический комплекс Украины", - сказал он.

Кроме того, подчеркнул представитель "Батькивщины", решением СНБО из-под санкций вывели фирмы-прокладки, которые осуществляли экспорт металлолома через оккупированную часть Донбасса.

"Это решение СНБО должно быть обнародовано. На каком основании были подготовлены решения по лоббированию российского олигарха Усманова и десятков компаний-прокладок с РФ, ведущих незаконную деятельность на оккупированной части Донбасса, фактически ведут экономический подрыв относительно украинских предприятий металлургического комплекса, вывозя из Украины, теперь уже узаконенным способом, металлолом?" – возмущается замглавы партии.

С.Соболев заявил, что "Батькивщина" требует расследования этих сделок Национальным антикоррупционным бюро Украины и органами, которые могут проводить расследование.

Теги: #снбо #санкции_рф #батькивщина
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