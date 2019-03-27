Выборы2019

Выборы

18:33 27.03.2019

Зеленский побеждает Тимошенко и Порошенко во 2-м туре выборов, Тимошенко с небольшим отрывом выигрывает у Порошенко – опрос Центра Разумкова

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Зеленский побеждает Тимошенко и Порошенко во 2-м туре выборов, Тимошенко с небольшим отрывом выигрывает у Порошенко – опрос Центра Разумкова

Президент Украины Петр Порошенко во втором туре выборов главы государства проигрывает шоумену Владимиру Зеленскому и лидеру партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 21-26 марта.

Если во второй тур президентских выборов выйдут В.Зеленский и П.Порошенко, первый победит с поддержкой 36,5% голосов избирателей, а нынешний глава государства наберет 22,7%. При этом 18,9% респондентов не намерены отдавать свои голоса ни одному из них, 9,6% не пойдут на избирательные участки.

Во втором туре с Ю.Тимошенко В.Зеленский набирает 33,5% голосов, за лидера "Батькивщины" проголосуют 19,5%. При этом 22,5% опрошенных сказали, что не будут голосовать ни за кого из них, а 9,9% не намерены участвовать в голосовании.

В случае выхода во второй тур Ю.Тимошенко и П.Порошенко лидер "Батькивщины" выигрывает с 25,1% голосов, у нынешнего президента – поддержка 23,3% респондентов.

В то же время 27,7% опрошенных сказали, что не проголосуют ни за одного из этих кандидатов, а 11,2% не будут голосовать.

В каждом из вариантов второго тура от 12,3% до 14,5% опрошенных отказались отвечать на вопросы.

В ходе исследования опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.

Теги: #зеленский #тимошенко #выборы #порошенко #центр_разумкова #опросы2019
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