Выборы2019

Выборы

17:30 27.03.2019

Вилкул добился отмены незаконного решения ЦИК в Верховном Суде

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Вилкул добился отмены незаконного решения ЦИК в Верховном Суде

Верховный Суд отменил постановление ЦИК, которое нарушало равномерное распределение между кандидатами должностей в участковых комиссиях в Коростене Житомирской области, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Отмечается, что А.Вилкул из своей общей квоты в 59 руководящих должностей получил лишь одну должность в участковых комиссиях Коростеня. При этом кандидату Юрию Бойко предоставили 14 должностей, Петру Порошенко – 10.

Рассматривая жалобу А.Вилкула, ЦИК никаких нарушений закона о выборах традиционно не заметила. Однако Верховный Суд с доводами апелляционной жалобы кандидата от оппозиции согласился.

"На конкретном примере мы видим попытки манипуляций при формировании участковых комиссий в пользу кандидатов от действующей власти. И мы будем не только фиксировать все нарушения, но и бороться за каждый голос, отданный за реальную оппозицию", – отметил А.Вилкул.

"Это решение Верховного Суда стало очередной победой команды Вилкула в борьбе против огромного количества нарушений закона на этих выборах. Мы рады видеть, что еще остались судьи, которые не согласны рисковать своим именем и репутацией, покрывая произвол власти и подконтрольной ей ЦИК на этих выборах. Сегодняшнее решение дает пусть и слабую, но все же надежду на то, что планам власти сфальсифицировать выборы президента 2019 года сбыться не суждено", - сказала адвокат А.Вилкула Светлана Байдан, комментируя решение суда.

"Теперь ЦИК, если все же решит обратить внимание на закон о выборах Президента, лишена возможности, повторно рассматривая нашу жалобу, еще раз отказать в ее удовлетворении. Мы надеемся, что украденные у Александра Вилкула руководящие должности в участковых комиссиях города Коростень будут ему возвращены в самые ближайшие дни", – добавила С.Байдан.

Теги: #вилкул #верховный_суд #цик
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