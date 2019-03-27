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Выборы

16:57 27.03.2019

Более 150 наблюдателей будут мониторить выборы президента Украины на участках в 72 странах мира - МИД

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Более 150 наблюдателей будут мониторить выборы президента Украины на участках в 72 странах мира - МИД

Более 150 наблюдателей от разных организаций и кандидатов в президенты будут наблюдать за выборами президента на 101 участке за границей в 72 странах мира, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"За границей, также как и в Украине, есть возможность наблюдателям от организациям, представителям и наблюдателям от кандидатов в президенты, различных организациям наблюдать за избиратльным процессом. Им будет предоставлено максимальное содействие... 153 наблюдателя сейчас зарегистрированы, это представители от различных организаций", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, зарегистрированы наблюдатели от кандидата в президенты Анатолия Гриценко 14 человек, Владимира Зеленского - 51 человек, Руслана Кошулинського - 28, Юлии Тимошенко - 25, Олега Ляшко - 1, Александра Шевченко - 2 человека.

Кроме того, зарегистрированы наблюдатели от организаций: Опора - 13, "Передові правові ініциативи" - 18, а также "Е-демократия" - 1 человек.

Говоря о доставке бюллетеней, С.Погорельцев отметил: "Доставка избирательных бюллетеней как раз сейчас происходит. Обеспечено хранение всех избирательных материалов в соответствии с действующим законодательством".

По его словам, участковые избирательные участки оснащены всем необходимым, в том числе, сейфами.

Теги: #наблюдатели #погорельцев #заграница #выборы #мид
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