Более 410 тыс. украинцев смогут проголосовать за границей на президентских выборах - МИД

Более 410 тыс. граждан Украины смогут проголосовать за границей на президентских выборах, сообщил директор департамента консульской службы Украины Сергей Погорельцев.

"Общее число избирателей за границей сейчас составляет более 410 тыс. человек", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

С.Погорельцев уточнил, что около 3 тыс. украинцев подали заявление на то, чтобы быть включенными в реестр избирателей, а также около 22 тыс. граждан подали документы для постановки на консульский учет.

По его словам, на президентских выборах 2014 года списки избирателей были включены 49418 лиц, проживающих в России, из которых проголосовали только более 1100.

Говоря о тех участках, где ожидается большое количество украинцев в день голосования, С.Погорельцев отметил: "В Варшаве прогнозировано будет большое количество, как и в Польше в целом, в Чехии также, в Испании также будет высокой, но не такой, как в Италии или Польше".