Гриценко заявляет о распространении газеты с фейковой информацией о нем

Кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, что в нескольких областях Украины распространяется газета с "фейками и ложью" в его адрес.

Политик утверждает, что заказчиком печати стал кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Прямо сейчас в Киевской, Черниговской, а возможно - и в других областях, распространяется грязная газета с фейками и ложью в мой адрес ... Теперь к грязной кампании присоединился еще один фигурант, на которого я дал официальные показания лет на 12-15 тюрьмы - Наливайченко. Тираж более 200 тыс., оплата из избирательного фонда Наливайченко. Из Черниговской области сообщили: за раздачу 60 тыс. газет дают 75 тыс. грн кэшем. За несколько дней до голосования, вот ведь мерзавцы! И все равно честных больше", - написал А.Гриценко в Фейсбук в среду.