Выборы2019

Выборы

16:48 27.03.2019

Во второй тур выборов выходят Тимошенко и Зеленский, Порошенко оставляет тройку лидеров - опрос

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Во второй тур выборов выходят Тимошенко и Зеленский, Порошенко оставляет тройку лидеров - опрос

Во второй тур президентских выборов попадают шоумен Владимир Зеленский и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий Президент Петр Порошенко уступил свое место в тройке лидеров гонки основателю "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко, свидетельствуют данные всеукраинского опроса, который проводило агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

Так, за В.Зеленского готовы проголосовать 24% тех, кто будет участвовать в выборах и определился со своими электоральными предпочтениями. Ю.Тимошенко поддерживают почти 17%, Ю.Бойко - 14%. П.Порошенко имеет 13%, Гриценко - 7%.

Опрос проводился с 19 по 25 марта 2019 г. Всего было опрошено 2004 респондента во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #зеленский #бойко #рейтинг #выборы #гриценко #порошенко #опросы2019
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