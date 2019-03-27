Во второй тур выборов выходят Тимошенко и Зеленский, Порошенко оставляет тройку лидеров - опрос

Во второй тур президентских выборов попадают шоумен Владимир Зеленский и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий Президент Петр Порошенко уступил свое место в тройке лидеров гонки основателю "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко, свидетельствуют данные всеукраинского опроса, который проводило агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

Так, за В.Зеленского готовы проголосовать 24% тех, кто будет участвовать в выборах и определился со своими электоральными предпочтениями. Ю.Тимошенко поддерживают почти 17%, Ю.Бойко - 14%. П.Порошенко имеет 13%, Гриценко - 7%.

Опрос проводился с 19 по 25 марта 2019 г. Всего было опрошено 2004 респондента во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Погрешность выборки не превышает 2,3%.