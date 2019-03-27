Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на встрече с послом США в Украине Мари Йованович обсудили ход президентской кампании.

"Встретился с послом Соединенных Штатов госпожой Мари Йованович. Обсудили ход президентской кампании и взаимодействие для обеспечения честных выборов", - написал А.Гриценко на странице в Фейсбуке в среду.

Он отметил, что отношения с США чрезвычайно важны для Украины. "На посту президента обеспечу, чтобы они были эффективными и взаимовыгодными", - добавил кандидат в президенты.