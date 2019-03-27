Госпогранслужба: Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и у них нет ограничений на выезд

В Государственной пограничной службе Украины пояснили, что кандидат в президенты Юрий Бойко и лидер движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктор Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и в отношении их нет ограничений на выезд со стороны других правоохранительных органов.

"Относительно полномочий Госпогранслужбы при осуществлении пограничного контроля. Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов – он может пересечь границу", - написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос, который касается разрешения на вылет из Украины воздушных транспортных судов, находится не в компетенции Госпогранслужбы.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужбе), Государственной пограничной службе Украины и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию Ю.Бойко и В.Медведчука.

Так в ходе заседания правительства в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недовольство тем, каким образом Ю.Бойко и В.Медведчук смогли вылететь в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, и беспрепятственно вернуться назад.

В ответ на это обращение министра В.Гройсман поручил Госавиалужбе и пограничникам проверить, где и кем было нарушено украинское законодательство. "Я на основании ваших слов (А.Авакова - ИФ), просил бы дать поручение правительства Госавиаслужбе, пограничникам, "Укравиаруху" проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием Кабинета министров Украины", - сказал премьер.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в среду будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Ю.Бойко и В.Медведчука в Россию.