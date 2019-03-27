За прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей

За минувшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей, всего оформлено более 1150 наблюдателей.

"Только за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей. При этом в целом уже оформлено более 1150 таких лиц", - сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на странице в Фейсбуке в среду.

О.Слободян со ссылкой на слова главы Госпогранслужбы Петра Цигикала сообщил, что ведомство в этом вопросе сотрудничает с Центральной избирательной комиссией, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины.

"Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину", - отмечал глава Госпогранслужбы.

Как отметил П.Цигикал, в настоящее время никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал и таких прецедентов пока не было.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Среди них 129 наблюдателей – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 76 – от Национального демократического института международных отношений (США), 38 – от Международного Республиканского Института, 32 – от международной организации "Silba – Инициатива за диалог и демократию", 20 – от Комитета "За открытую демократию", 13 – от Европарламента.

Еще 6 наблюдателей – от Европейской платформы за демократические выборы, по одному – от Украинского Конгрессового Комитета Америки и БДИПЧ ОБСЕ.

Также зарегистрировано еще по 3 наблюдателя от Словакии и Норвегии, и по одному – от Франции и Швейцарии.