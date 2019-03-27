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13:26 27.03.2019

Российские наблюдатели официально не пересекали украинскую границу - глава Госпогранслужбы

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Российские наблюдатели официально не пересекали украинскую границу - глава Госпогранслужбы

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что никто из российских наблюдателей официально не пересекал украинскую госграницу.

"Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал", - цитирует П.Цигикала пресс-служба погранведомства.

По его данным, Украина получила заявки примерно от 2 тыс. наблюдателей из других стран, в этом вопросе Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК, СБУ и Нацполицией.

"Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину", - добавил глава Госпогранслужбы.

Он указал, что были случаи, когда под видом представителей ОБСЕ или представителей иностранных СМИ едут граждане России, желающие освещать события в Украине, - в таких случаях пограничники их возвращают.

Кроме того, П.Цигикал констатировал, что в Украину едут меньше россиян.

"Если брать количество непропусков граждан РФ, то мы видим, что это около 2,2 тысячи человек. Это больше, чем в прошлом году, на 25%. Если еще до 2014 года ехало, например, каждый год в сутки 5,5-6 тысяч человек, то сегодня это 1-1,2 тысяч россиян, пересекающих государственную границу. То есть количество непропусков увеличилось, а количество людей уменьшилось", - отметил он.

Теги: #наблюдатели #цигикал #выборы
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