Выборы2019

Выборы

12:59 27.03.2019

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

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В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

В МВД Украины напоминают о запрете публикации социологических опросов за два дня до выборов и о дне тишины в субботу накануне дня выборов, а также призывают участников избирательной гонки и украинцев к сознательности.

"Напоминаем, что за два дня голосования нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, в том числе соцопросов. Мы напоминаем и о дне тишины, который есть в украинском законодательстве. И в день тишины нельзя осуществлять агитацию, в том числе публичную, от обычных граждан на улице, не говоря уже об агитации через СМИ", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в среду на брифинге в Киеве.

По его словам, санкции за нарушение нормы закона о дне тишины незначительные, поэтому МВД предлагает субъектам избирательного процесса апеллировать к "высоким стандартам этики".

И.Варченко также призвал украинцев быть сознательными и не заниматься агитацией в день накануне выборов, в том числе в соцсетях, посредством аватарок в Фейсбуке. Вместе с тем, по словам советника, для простого украинца такое нарушение не находится в юридической плоскости, только в моральной.

Он напомнил и о запрете "селфи в избирательной кабинке", об юридической ответственности в данном случае за нарушение тайны голосования.

"Избирательный бюллетень - это не сувенир, который можно взять домой и повесить в рамке. Если вы забираете избирательный бюллетень домой, то рискуете на три года попасть под ограничение свободы, а если вы забираете избирательный бюллетень с целью осуществления избирательных каруселей... то вы уже рискуете … получить до 5-7 лет лишения свободы", - пояснил советник главы МВД.

Теги: #день_тишины #соцопросы #мвд #выборы #иван_варченко
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