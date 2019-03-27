Полиция расследует 222 уголовных дела, связанных с нарушениями в преддверии выборов

Национальная полиция Украины расследует 222 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного законодательства, 25 человек является подозреваемыми, информируют в Министерстве внутренних дел Украины.

Согласно информации, обнародованной на брифинге в среду в Киеве, правоохранителям поступило 4134 заявлений относительно нарушений на выборах. В частности, незаконная агитация - 2095, подкуп избирателей - 656, хулиганство - 334, а также сбор персональных данных и повреждение имущества.

Наибольшее число заявлений поступило из Киева и области - 558.

"Расследуются 222 уголовных производства... 25 лиц уже уведомлены о подозрении", - сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко на брифинге.