Бойко: Если проигнорировать выборы, о лучшем будущем можно забыть

Будущее страны начинается с малого – с прихода на избирательные участки, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Можно критиковать нынешнюю власть у себя на кухне или в соцсетях. Можно годами страдать, быть абсолютно бесправным, нищим и голодным в своей стране. И не делать ни малейшего шага для того, чтобы изменить существующее положение. Тогда как для того, чтобы это начать, нам требуется совсем немного сил. Ровно столько, чтобы прийти на избирательные участки, взять ручку и проголосовать", — сказал журналистам Ю.Бойко, сообщает пресс-служба партии.

Оппозиционный политик подчеркнул, что каждый неучтенный голос, каждое игнорирование выборов режим обратит в свою пользу, и тогда о будущем можно забыть.

"А если хотим, чтобы мы и наши дети ясно видели будущее, чтобы мы спокойно и благополучно жили в настоящем, чтобы у нас была работа, достойные зарплаты и пенсии, чтобы все наши социальные гарантии, права и свободы, закрепленные в Конституции, были при нас, если мы понимаем, что новую эскалацию конфликта допустить нельзя, то мы должны использовать свою главную возможность для изменений – наш голос на выборах", — подчеркнул политик.