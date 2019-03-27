Выборы2019

Выборы

11:57 27.03.2019

"Будущее нельзя выиграть в лотерею": Вакарчук призывает украинцев голосовать ответственно, а не "по приколу"

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"Будущее нельзя выиграть в лотерею": Вакарчук призывает украинцев голосовать ответственно, а не "по приколу"

Певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призывает украинцев голосовать на выборах президента ответственно, поскольку "будущее нельзя выиграть в лотерею".

"Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова , а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое... Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия. Изменения - не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе...", - говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook в среду.

При этом С.Вакарчук добавил, что отказавшись баллотироваться в президенты, он не отказывается от собственной ответственности за судьбу страны. По словам певца, выборы для него не "прикол".

"Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту", - подытожил лидер "Океана Эльзы".

Теги: #вакарчук #голосование #выборы
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