Почти 316 тыс. украинцев сменили место голосования на выборах президента - глава ЦИК

Около 316 тыс. граждан Украины сменили место голосования на президентских выборах, преимущественно это жители Донецкой и Луганской областей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Со 2 января по 25 марта этим правом (смены места голосования - ИФ) воспользовались 315725 украинцев", - написала Т.Слипачук на странице в Фейсбуке.

По ее данным, больше всего заявлений подали жители Донецкой (63869 человек) и Луганской (28834) областей.

Глава ЦИК также отметила, что за последнюю неделю было подано более 210 тыс. заявлений о временной смене места голосования (для сравнения – за предыдущие неполные три недели около 100 тыс.).

"Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям. Обращаю также внимание на новый сервис сайта ГРИ - теперь в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация о временной смене места голосования, что содержит номер и адрес избирательного участка, в список которого будет включен избиратель", - написала Т.Слипачук.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.