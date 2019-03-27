Нацполиция приступает к основной фазе обеспечения правопорядка на выборах, усиливаются подразделения в регионах

Национальная полиция Украины приступает к основной фазе обеспечения правопорядка в ходе избирательного процесса, весь личный состав так или иначе будет задействован в охране правопорядка и законности проведения выборов президента Украины, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как рассказал С.Князев журналистам в среду в Киеве, с 25 марта вся Нацполиция перешла на усиленный вариант несения службы. "Наша задача – обеспечить свободное волеизъявление граждан, безопасность граждан во время избирательного процесса", - сказал он.

По словам главы Нацполиции, с сегодняшнего дня все приданные силы, в том числе из центрального аппарата, выезжают в регионы для усиления, где недостаточно количественного состава Нацполиции.

"С завтрашнего дня будут развозить бюллетени по участковым избирательным комиссиям. То есть фактически мы приступаем к основной фазе обеспечения избирательного процесса", подчеркнул С.Князев.

Отвечая на вопрос о численности полицейских, которые будут нести службу на выборах президента, глава Нацполиции сказал: "Весь личный состав Нацполиции занимается в той или иной мере обеспечением избирательного процесса".