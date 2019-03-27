На митинг Тимошенко во Львове пришло около 15 тысяч граждан, заявляют в "Батькивщине"

Лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко во Львове в рамках своего предвыборного тура провела многолюдный митинг, куда пришло около 15 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе партии во вторник.

"Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула: задача нового президента - вернуть газ собственной добычи на потребности населения и бюджетной сферы и выполнить решение суда, установив обоснованную цену на газ. По словам Юлии Тимошенко, тарифы - это также налог, с помощью которого власть собирала с людей невероятные средства. В частности, то, что цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются завышенными, признал Окружной административный суд Киева. Это решение подтверждает обоснованность претензий Тимошенко к Кабмину", - говорится в сообщении.

Именно поэтому, как отмечается, во время митинга кандидат в президенты заверила, что после выборов нужно установить справедливую цену - вдвое ниже сегодняшней.

"Если поднять из-под земли газ, доставить в дом человека, заплатить налоги и оставить газовой отрасли 30% прибыли для развития, цена составляет 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, как сейчас", - пояснила она.

Ю.Тимошенко убеждена, что сейчас настало время прекратить это издевательство мафии над людьми, и напомнила: действующая власть запланировала еще поднять тарифы с 1 мая на 15%, а с декабря - на 25%.

"Я имею политический опыт и никогда не возьму обязательства, которые я не буду способна выполнить", - подчеркнула политик.

При этом в "Батькивщине" добавили, что все шаги, которые их лидер обещает воплотить в жизнь, определены в обязательстве, которое она подписала перед каждым гражданином Украины.