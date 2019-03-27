Выборы2019

Выборы

10:20 27.03.2019

На митинг Тимошенко во Львове пришло около 15 тысяч граждан, заявляют в "Батькивщине"

2 мин читать
На митинг Тимошенко во Львове пришло около 15 тысяч граждан, заявляют в "Батькивщине"

Лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко во Львове в рамках своего предвыборного тура провела многолюдный митинг, куда пришло около 15 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе партии во вторник.

"Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула: задача нового президента - вернуть газ собственной добычи на потребности населения и бюджетной сферы и выполнить решение суда, установив обоснованную цену на газ. По словам Юлии Тимошенко, тарифы - это также налог, с помощью которого власть собирала с людей невероятные средства. В частности, то, что цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются завышенными, признал Окружной административный суд Киева. Это решение подтверждает обоснованность претензий Тимошенко к Кабмину", - говорится в сообщении.

Именно поэтому, как отмечается, во время митинга кандидат в президенты заверила, что после выборов нужно установить справедливую цену - вдвое ниже сегодняшней.

"Если поднять из-под земли газ, доставить в дом человека, заплатить налоги и оставить газовой отрасли 30% прибыли для развития, цена составляет 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, как сейчас", - пояснила она.

Ю.Тимошенко убеждена, что сейчас настало время прекратить это издевательство мафии над людьми, и напомнила: действующая власть запланировала еще поднять тарифы с 1 мая на 15%, а с декабря - на 25%.

"Я имею политический опыт и никогда не возьму обязательства, которые я не буду способна выполнить", - подчеркнула политик.

При этом в "Батькивщине" добавили, что все шаги, которые их лидер обещает воплотить в жизнь, определены в обязательстве, которое она подписала перед каждым гражданином Украины.

Теги: #львов #газ #тимошенко #митинг #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 27.03.2019
Князев: В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

Князев: В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

10:39 27.03.2019
Вилкул: Власть готовит фальсификации, но мы будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие

Вилкул: Власть готовит фальсификации, но мы будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие

09:36 27.03.2019
Вилкул заявил о готовности быстро закончить войну на Донбассе в случае своей победы на выборах

Вилкул заявил о готовности быстро закончить войну на Донбассе в случае своей победы на выборах

07:14 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

00:47 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

20:58 26.03.2019
ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

20:54 26.03.2019
ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

18:18 26.03.2019
Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект к концу 2019г в соответствии с планом

Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект к концу 2019г в соответствии с планом

17:56 26.03.2019
СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

17:49 26.03.2019
После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма

Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА