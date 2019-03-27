Выборы2019

Выборы

09:36 27.03.2019

Вилкул заявил о готовности быстро закончить войну на Донбассе в случае своей победы на выборах

2 мин читать
Вилкул заявил о готовности быстро закончить войну на Донбассе в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил о готовности в кратчайшие сроки закончить войну на Донбассе в случае победы на выборах.

"Вопрос в том, по какому пути страна пойдет после выборов. Один вариант – туда, куда нас тянет Порошенко и похожие на него кандидаты - это путь 15-миллионой нищей аграрной страны с проданной землей, бедными людьми и войной до последнего украинца. Есть еще те, кто предлагают вариант капитуляции. Я предлагаю четкий пошаговый план того, как сделать Украину мирной, нейтральной, экономически сильной и независимой страной с высокими зарплатами и достойными пенсиями. В нашей команде собрались самые сильные антикризисные менеджеры, которые не раз поднимали предприятия из руин, выплачивали задолженности по заработной плате и добивались успеха", -  сказал он в эфире ICTV на программе "Свобода слова", сообщила пресс-служба политика во вторник. 

По его словам, возможности Украины безграничны.

"Мы не нищая и бесперспективная страна. Мы обманутая и разворованная страна. А нам нужно сделать так, чтобы молодые люди хотели жить в Украине и трудиться на ее благо. Наше географическое положение не должно быть нашим недостатком. Наоборот это наше огромное преимущество. Это возможность реализовать наш уникальный транзитный потенциал, возможность стать мостом между Востоком и Западом", - отметил А.Вилкул.

Желание построить сильную процветающую страну, по его мнению, должно объединить украинцев.

"Мира одинаково хотят и в Донецке, и во Львове. Развитой промышленности с высокими зарплатами хотят и в Днепропетровске, и в Луцке. Желание иметь хорошие пенсию и медицину объединяет и Кривой Рог, и Черновцы. Желание говорить на родном языке одинаково и для Ужгорода, и для Одессы. Не может быть национальной идеей вопрос вражды и долгов. А это именно то, что делает нынешняя власть. Мы должны показать, что мы можем объединиться. Я готов взять на себя ответственность быстро закончить войну,  поднять экономику, организовать достойную социальную защиту - создать страну, в которой хотели бы жить мы и наши дети", - подчеркнул А.Вилкул.

Теги: #вилкул #александр_вилкул #донбасс #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

06:52 27.03.2019
Порошенко: Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма

Порошенко: Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма

00:47 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

20:58 26.03.2019
ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

20:54 26.03.2019
ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

17:56 26.03.2019
СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

17:49 26.03.2019
После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

17:33 26.03.2019
Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

17:08 26.03.2019
Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

16:51 26.03.2019
"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА