Вилкул заявил о готовности быстро закончить войну на Донбассе в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил о готовности в кратчайшие сроки закончить войну на Донбассе в случае победы на выборах.

"Вопрос в том, по какому пути страна пойдет после выборов. Один вариант – туда, куда нас тянет Порошенко и похожие на него кандидаты - это путь 15-миллионой нищей аграрной страны с проданной землей, бедными людьми и войной до последнего украинца. Есть еще те, кто предлагают вариант капитуляции. Я предлагаю четкий пошаговый план того, как сделать Украину мирной, нейтральной, экономически сильной и независимой страной с высокими зарплатами и достойными пенсиями. В нашей команде собрались самые сильные антикризисные менеджеры, которые не раз поднимали предприятия из руин, выплачивали задолженности по заработной плате и добивались успеха", - сказал он в эфире ICTV на программе "Свобода слова", сообщила пресс-служба политика во вторник.

По его словам, возможности Украины безграничны.

"Мы не нищая и бесперспективная страна. Мы обманутая и разворованная страна. А нам нужно сделать так, чтобы молодые люди хотели жить в Украине и трудиться на ее благо. Наше географическое положение не должно быть нашим недостатком. Наоборот это наше огромное преимущество. Это возможность реализовать наш уникальный транзитный потенциал, возможность стать мостом между Востоком и Западом", - отметил А.Вилкул.

Желание построить сильную процветающую страну, по его мнению, должно объединить украинцев.

"Мира одинаково хотят и в Донецке, и во Львове. Развитой промышленности с высокими зарплатами хотят и в Днепропетровске, и в Луцке. Желание иметь хорошие пенсию и медицину объединяет и Кривой Рог, и Черновцы. Желание говорить на родном языке одинаково и для Ужгорода, и для Одессы. Не может быть национальной идеей вопрос вражды и долгов. А это именно то, что делает нынешняя власть. Мы должны показать, что мы можем объединиться. Я готов взять на себя ответственность быстро закончить войну, поднять экономику, организовать достойную социальную защиту - создать страну, в которой хотели бы жить мы и наши дети", - подчеркнул А.Вилкул.