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06:52 27.03.2019

Порошенко: Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма

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Порошенко: Диалог между Украиной и РФ возможен после деоккупации Донбасса и Крыма

Политический диалог между Украиной и Российской Федерацией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Лишь тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко отметил, что в этом его поддерживают "абсолютное большинство украинцев и настоящие партнеры Украины".

Президент напомнил, что на президентских выборах в Украине наблюдателей из Российской Федерации не будет.

"Это было абсолютно правильное решение… И это поддержано украинским народом. Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #порошенко #донбасс
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