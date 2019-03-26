После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

Встреча Юрия Бойко с премьер-министром РФ и главой Газпрома в Москве подняла волну критики среди украинцев с прозападной идеологией, а среди жителей Юго-Востока она скорее будет способствовать мобилизации его электората, сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"То, что так называемый милитаристско-патриотический электорат возбудился и мобилизовался в своей критике поездки Бойко, ничего удивительного нет. В этих условиях перед первым туром нужно было выйти с прикладными, прагматичными предложениями, а, главное, реалистичными обещаниями. Вот такого рода обещания и такого рода возможности снизить существенно цену на газ, возвратить транзит российского газа по украинской ГТС, что в конечном счете могло бы обеспечить снижение коммунальных тарифов, это может мобилизовать электорат в пользу Бойко", - отметил политолог.

По словам В.Карасева, благодаря своим действиям Ю.Бойко может перехватить и часть электората В.Зеленского.

"Это электорат нетвердый, колеблющийся, сомневающийся. Говорить о твердых намерениях и твердой мотивационной структуре в пользу Зеленского в части электората Юга и Востока Украины — преждевременно. Зеленский ничего не обещает, и в целом контуры его программы размыты. Скорее, это кандидат негативного отношения к нынешней власти, нежели кандидат какой-то позитивной программы", - сказал политолог.

В.Карасев также подчеркнул, что в результате встречи в Москве рейтинг Ю.Бойко среди избирателей Юго-Востока может существенно увеличиться.

Напомним, что данные соцопроса, проведенного Фондом инновационных проектов с 22 по 24 марта показали, что Ю.Бойко за неделю до выборов попадает во второй тур. Если бы выборы состоялись в предпоследнее воскресенье за неделю до голосования, то среди тех, кто определился с выбором и будут голосовать, 26,1% отдали бы свои голоса за В.Зеленского, 15,9% - за Ю.Бойко, 15% - за Ю.Тимошенко, 13,3% за П.Порошенко.

Ранее эксперты уже отмечали, что после встречи с главой правительства РФ и обсуждения газового вопроса, у Ю.Бойко есть возможность увеличить рейтинг и получить больше шансов прохождения во второй тур президентских выборов.