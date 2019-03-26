Выборы2019

Выборы

17:49 26.03.2019

После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

2 мин читать
После поездки в Москву Бойко может перехватить часть электората Зеленского на Юго-Востоке — политолог Вадим Карасев

Встреча Юрия Бойко с премьер-министром РФ и главой Газпрома в Москве подняла волну критики среди украинцев с прозападной идеологией, а среди жителей Юго-Востока она скорее будет способствовать мобилизации его электората, сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"То, что так называемый милитаристско-патриотический электорат возбудился и мобилизовался в своей критике поездки Бойко, ничего удивительного нет. В этих условиях перед первым туром нужно было выйти с прикладными, прагматичными предложениями, а, главное, реалистичными обещаниями. Вот такого рода обещания и такого рода возможности снизить существенно цену на газ, возвратить транзит российского газа по украинской ГТС, что в конечном счете могло бы обеспечить снижение коммунальных тарифов, это может мобилизовать электорат в пользу Бойко", - отметил политолог.

По словам В.Карасева, благодаря своим действиям Ю.Бойко может перехватить и часть электората В.Зеленского.

"Это электорат нетвердый, колеблющийся, сомневающийся. Говорить о твердых намерениях и твердой мотивационной структуре в пользу Зеленского в части электората Юга и Востока Украины — преждевременно. Зеленский ничего не обещает, и в целом контуры его программы размыты. Скорее, это кандидат негативного отношения к нынешней власти, нежели кандидат какой-то позитивной программы", - сказал политолог.

В.Карасев также подчеркнул, что в результате встречи в Москве рейтинг Ю.Бойко среди избирателей Юго-Востока может существенно увеличиться.

Напомним, что данные соцопроса, проведенного Фондом инновационных проектов с 22 по 24 марта показали, что Ю.Бойко за неделю до выборов попадает во второй тур. Если бы выборы состоялись в предпоследнее воскресенье за неделю до голосования, то среди тех, кто определился с выбором и будут голосовать, 26,1% отдали бы свои голоса за В.Зеленского, 15,9% - за Ю.Бойко, 15% - за Ю.Тимошенко, 13,3% за П.Порошенко.

Ранее эксперты уже отмечали, что после встречи с главой правительства РФ и обсуждения газового вопроса, у Ю.Бойко есть возможность увеличить рейтинг и получить больше шансов прохождения во второй тур президентских выборов.

Теги: #мнения2019 #бойко #карасев #выборы #электорат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 26.03.2019
Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

17:08 26.03.2019
Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

Мининфраструктуры создаст Оперативный штаб по содействию официальным наблюдателям на выборах

16:51 26.03.2019
"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

16:50 26.03.2019
Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

16:40 26.03.2019
Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

16:32 26.03.2019
"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

16:14 26.03.2019
Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

15:52 26.03.2019
Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

15:29 26.03.2019
Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

14:57 26.03.2019
Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Следователи объявили подозрение гражданке, которая анонимно профинансировала одну из партий на 2,2 млн грн

Гриценко отреагировал на заявление Тимошенко об их вероятном сотрудничестве после выборов

Наливайченко призывает украинцев сделать осознанный выбор 31 марта

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

Кандидаты в президенты официально потратили 1,2 млрд гривен на избирательную кампанию - КИУ

Гриценко рассказал, как снизить расход газа на 10%

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА