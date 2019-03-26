"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

Партия "Наш край" назвала тройку кандидатов-популистов на выборах президента Украины, которые обещают баснословные зарплаты, пенсии и дешевый газ, но не говорят, откуда возьмут на это деньги.

"Первое место занял Владимир Зеленский, который заявил, что зарплата школьных учителей будет 4 тыс. долларов в месяц. На это, по его версии, в год потребуется лишь 200 млн долларов. Кандидат "ошибся" всего на 23,8 млрд долларов в год. Второе место заняла Юлия Тимошенко с обещанием "зарплата 1000 долларов". Откуда возьмутся в экономике деньги, кандидат не отмечает", - цитирует сопредседателя партии Александра Мазурчака пресс-служба "Нашего края".

Третье место в рейтинге популистов, по его словам, занял Сергей Каплин с лозунгом "Гарантирую! Цена на газ будет снижена в 4 раза", но как достичь такого результата, политик не рассказывает.

А.Мазурчак убежден, что стране нужен президент, который сможет обеспечить мир, развитие экономики, рост благосостояния громад, необратимость реформ и защиту страны. "Наш край" выступает против посягательств популистов на президентский пост, отметил он.

"Новое административно-территориальное устройство страны, завершение реформы децентрализации, создание богатых громад являются главными факторами сильной, мощной державы. Сегодня государству нужен президент с реальными достижениями, а не с лживыми обещаниями", – отметил А.Мазурчак.

31 марта состоятся очередные выборы президента Украины. Участие в избирательной гонке принимают 39 кандидатов.