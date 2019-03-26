Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

Для нынешней власти любая инициатива, которая реально может облегчить жизнь людей, остановить тотальную коррупцию и военный конфликт на востоке страны, вызывает приступы бессильной злобы, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что без мира Украина не сможет нормально развиваться.

"Нам нужен мир. Те же, кто кричит "Вперед, в атаку!", сами туда не идут, они бросают туда простых украинцев. Вся страна исстрадалась. Львиная доля граждан Украины хотят завершения войны. Без мира страна не может нормально развиваться. Четкий и понятный план по восстановлению мира, который есть у меня и у моей команды – это то, что отличает нас от других политических сил", — сказал оппозиционный политик во время рабочей поездки в Одесскую область.

Ю.Бойко акцентировал на необходимости проведения прямых переговоров со всеми сторонами конфликта.

"Мы честно говорим, что ради того, чтобы достигнуть мира, нет другого пути, кроме как садиться за стол переговоров. И мировой опыт это подтверждает. Должны быть официальные делегации с официальными директивами, которые смогут наработать предложения. Переговоры должны проходить под гарантии тех стран, которые будут обеспечивать соблюдение достигнутых договоренностей. Без компромисса, без того, чтобы услышать все стороны конфликта, не может быть политико-дипломатического решения. А военным путем эту проблему решить невозможно", — отметил политик.