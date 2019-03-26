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Выборы

15:52 26.03.2019

Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

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Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

Территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) Украины будут работать в дежурном режиме накануне и в день президентских выборов для выдачи гражданам изготовленных паспортов.

"Государственная миграционная служба Украины способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому накануне и в день проведения выборов - 30 и 31 марта 2019 года - организовано дежурство сотрудников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины - для выдачи уже изготовленных паспортов, доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС", - говорится в сообщении пресс-службы ГМС.

В то же время, Госмиграционная служба обратилась к госпредприятию "Полиграфический комбинат "Украина" с предложением рассмотреть возможность безотлагательного производства и персонализации паспортов гражданина Украины для их дальнейшей оперативной доставки в территориальные органы и подразделения ГМС.

Кроме того, для своевременного получения паспортов гражданами Украины ГМС обратилась в Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов накануне и день выборов - 30 и 31 марта.

Теги: #гмс #украина #выборы #паспорт
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