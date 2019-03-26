Выборы2019

Выборы

15:29 26.03.2019

Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

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Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что поднимет доходы украинцев до уровня соседней Польши, а уже через месяц после инаугурации ни один человек в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше прожиточного минимума.

"Если человек получает меньше (прожиточного минимума - ИФ), он не может выжить! Имели они законное право поставить пенсию или зарплату ниже 4425 грн? Нет!", - сказала она во время митинга в Ужгороде во вторник, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко также отметила, что те люди, которые не получают субсидию, заплатив за ЖКУ, вообще остаются ни с чем: не хватает ни на лекарства, ни на продукты.

"Это считается сознательным уничтожением жизни человека. В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 грн никто не будет получать! Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать", - заверила кандидат в президенты.

К тому же, она убеждена, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию. Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, будут получать не менее 4425 грн, а те, кто больше работал, получать большие пенсии.

"Мы должны поломать эту систему власти впервые за 28 лет. Пришло историческое время менять не лицо у власти, а страну", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #зарплаты #выборы #пенсии
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