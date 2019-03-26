Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сообщил, что около 14.00 вторника получил информацию об эвакуации полицией Киева людей из здания, где расположен его предвыборный штаб из-за поступившего к правоохранителям анонимного сообщения о минировании.

Он отметил, что получил соответствующую информацию получил из киевского штаба находясь в Днепре.

"К нам в партийный офис приехали наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Сообщили, что поступило анонимное сообщение на тел. 102 о заминировании офиса кандидата в Президенты Анатолия Гриценко с указанием адреса ул.Антоновича, 23-Б. Полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативная группа с кинологами для проверки здания", - написал А.Гриценко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Вскоре политику позвонил глава Нацполиции Сергей Князев и сообщил, что взрывчатки в здании не обнаружено.