Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Кандидат на пост президента, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине, предусматривающую разработку и принятие закона о национальных сообществах страны, образование Совета межнационального согласия при президенте Украины.

"Мы сделаем Украину успешной, сильной. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию - потому что это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать", - цитирует пресс-служба "Батькивщины" Ю.Тимошенко во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины во вторник в Ужгороде.

Кандидат в президенты заверила: она никогда не позволит, "чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществ, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и оскорблений".

Ю.Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан: "Мы объединены общими испытаниями и стремлением счастья. И такое уникальное единство дает нам разнообразие, силу и понимание всего мира. Никто никогда не сможет нас разделить".

Она призвала представителей национальных сообществ после выборов ежедневно работать вместе как одна команда. "Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить", - сказала политик и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии и общего благополучия будет продолжена.

Со своей стороны председатель Совета национальных сообществ Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Ю.Тимошенко: "Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управления на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу. Победа за нами".

Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

"Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу в Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать прежде всего ответственная, ответственная за свою Родину. Я хочу одного: чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с красивым народом", - сказал он.