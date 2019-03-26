Выборы2019

Выборы

13:35 26.03.2019

Гриценко отреагировал на заявление Тимошенко об их вероятном сотрудничестве после выборов

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Гриценко отреагировал на заявление Тимошенко об их вероятном сотрудничестве после выборов

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко отреагировал на предположение лидера "Батькивщины", другого кандидата в президенты Юлии Тимошенко относительно их возможном сотрудничестве в одной команде после выборов.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко". К тому: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщалось, в интервью Дмитрию Гордону Ю.Тимошенко заявила, что допускает в будущем работу в одной команде с А. Гриценко.

"Я думаю, что Анатолий Гриценко - это серьезный политик. Это достаточно умный человек. И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ним быть или вместе, в одной демократической команде - и это было бы прекрасно, или мы можем быть оппонентами", - сказала она в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", которую обнародовали в понедельник вечером.

Теги: #тимошенко #выборы #гриценко
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