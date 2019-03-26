Кандидаты в президенты официально потратили 1,2 млрд гривен на избирательную кампанию - КИУ

Кандидаты на пост президента Украины официально потратили на избирательную кампанию 1 млрд 273 млн гривен, сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"44 кандидата на пост президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн. Данные согласно промежуточных финансовых отчетов кандидатов об использовании средств избирательного фонда, опубликованных на сайте ЦИК 25 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство средств кандидаты потратили на использование СМИ - 853 млн гривен.

В процентном соотношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%).

В абсолютном соотношении больше всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 млн грн.), Юлия Тимошенко (118 млн), Александр Вилкул (97 млн), Сергей Тарута (80 млн), Владимир Зеленский (64 млн), Олег Ляшко (59 млн ), Анатолий Гриценко (52 млн), Юрий Бойко (39 млн), Александр Шевченко (34 млн), Руслан Кошулинский (11 млн), Евгений Мураев (11 мл), Андрей Садовый (10 млн).

В то же время Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев - пока официально не совершали никаких расходов во время кампании.