Выборы2019

Выборы

13:04 26.03.2019

Кандидаты в президенты официально потратили 1,2 млрд гривен на избирательную кампанию - КИУ

1 мин читать
Кандидаты в президенты официально потратили 1,2 млрд гривен на избирательную кампанию - КИУ

Кандидаты на пост президента Украины официально потратили на избирательную кампанию 1 млрд 273 млн гривен, сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"44 кандидата на пост президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн. Данные согласно промежуточных финансовых отчетов кандидатов об использовании средств избирательного фонда, опубликованных на сайте ЦИК 25 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство средств кандидаты потратили на использование СМИ - 853 млн гривен.

В процентном соотношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%).

В абсолютном соотношении больше всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 млн грн.), Юлия Тимошенко (118 млн), Александр Вилкул (97 млн), Сергей Тарута (80 млн), Владимир Зеленский (64 млн), Олег Ляшко (59 млн ), Анатолий Гриценко (52 млн), Юрий Бойко (39 млн), Александр Шевченко (34 млн), Руслан Кошулинский (11 млн), Евгений Мураев (11 мл), Андрей Садовый (10 млн).

В то же время Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев - пока официально не совершали никаких расходов во время кампании.

Теги: #киу #кандидаты #деньги #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 26.03.2019
Следователи объявили подозрение гражданке, которая анонимно профинансировала одну из партий на 2,2 млн грн

Следователи объявили подозрение гражданке, которая анонимно профинансировала одну из партий на 2,2 млн грн

13:35 26.03.2019
Гриценко отреагировал на заявление Тимошенко об их вероятном сотрудничестве после выборов

Гриценко отреагировал на заявление Тимошенко об их вероятном сотрудничестве после выборов

13:25 26.03.2019
Наливайченко призывает украинцев сделать осознанный выбор 31 марта

Наливайченко призывает украинцев сделать осознанный выбор 31 марта

13:12 26.03.2019
"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

13:06 26.03.2019
"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

12:52 26.03.2019
Гриценко рассказал, как снизить расход газа на 10%

Гриценко рассказал, как снизить расход газа на 10%

12:27 26.03.2019
Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

12:27 26.03.2019
Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

12:26 26.03.2019
Гриценко: Сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

Гриценко: Сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

12:15 26.03.2019
Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Тимошенко заявила, что хотела бы работать с Гриценко в одной команде в будущем

НАПК зафиксировало нарушения в финотчетах 17 кандидатов в президенты

Группа "1+1 медиа" заявляет, что в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

Бойко: Каждый заполненный бюллетень – это минус один голос для фальсификаций

Тимошенко - единственный кандидат, который имеет пошаговый план действий по развитию молодежной политики - представители ОО "Батькивщина Молода"

Во время выборов увеличат количество полицейских нарядов для усиленной службы

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА