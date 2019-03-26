Гриценко рассказал, как снизить расход газа на 10%

Украина может отказаться от иностранного газа и снизить тарифы, если перейдет на альтернативные источники энергии и начнет реализовывать основательную экологическую стратегию, считает лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Сейчас по всей Украине вырубают леса. Под видом дров и строительного материала вывозится эквивалент 2 млрд. кубов газа по энергоемкости, вывозится в 2 раза дешевле, чем мы закупаем газ. Надо делать ставку на альтернативные источники энергии. Надо, чтобы мусор видели как основу для энергетики и минеральных удобрений. Усилия правительства надо направить на то, чтобы расчистить окружающую среду", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, сообщает пресс-служба политика.

А.Гриценко считает, что если в стране будет введен рациональный подход к источникам энергетики и внедрены экологические стандарты, то расход газа снизятся на 10%.

"Наши котельные еще с Советского Союза. Замерьте температуру дыма на выходе. Более 180 градусов. В мире уже отработаны технологии, чтобы это тепло забирать. На этом можно уменьшить тарифы и на 10% уменьшить расход газа", - уверен кандидат в президенты.

Он отметил, что в новой команды, которая придет к власти, должна быть философия улучшение жизни граждан.

"Надо приложить усилия. Если человек - главное, его продолжительность и качество жизни, тогда решаются вопросы экологии", - считает А.Гриценко.