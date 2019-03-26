Выборы2019

Выборы

11:58 26.03.2019

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

1 мин читать
Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с представителями Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с избирательным процессом.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, в частности, обсуждали правовую базу относительно правонарушений в сфере избирательных прав, а также их расследование и привлечение к ответственности лиц, причастных к таким нарушениям.

"Генеральный прокурор Украины проинформировал представителей Миссии о работе, которая ведется органами прокуратуры Украины по привлечению к ответственности виновных лиц, а также о наиболее распространенных видах нарушений избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

По результатам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере защиты избирательных прав и обсудили пути возможного сотрудничества.

Теги: #луценко #гпу #обсе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 26.03.2019
Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

10:21 25.03.2019
Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

Кива: Заявление генпрокурора о якобы передачи ему послом США списка "неприкасаемых" - неправда

13:57 22.03.2019
Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

13:22 22.03.2019
Киев допустит ОБСЕ к россиянам в украинских тюрьмах, если Фриш посетит всех украинских заложников в РФ

Киев допустит ОБСЕ к россиянам в украинских тюрьмах, если Фриш посетит всех украинских заложников в РФ

13:11 22.03.2019
Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

12:49 22.03.2019
У Луценко ждут извинений от представителя Atlantic Counsil Ослунда за высказывания о генпрокуроре

У Луценко ждут извинений от представителя Atlantic Counsil Ослунда за высказывания о генпрокуроре

12:01 22.03.2019
В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

11:49 22.03.2019
Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

18:01 21.03.2019
Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

16:57 21.03.2019
Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Проживающие не по месту регистрации украинцы реже принимают участие в выборах - исследование

Гриценко: Сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

Всеукраинский совет Церквей призвал украинцев сделать осознанный выбор президента и не допустить беспорядков

Тимошенко заявила, что хотела бы работать с Гриценко в одной команде в будущем

НАПК зафиксировало нарушения в финотчетах 17 кандидатов в президенты

Группа "1+1 медиа" заявляет, что в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

Бойко: Каждый заполненный бюллетень – это минус один голос для фальсификаций

Тимошенко - единственный кандидат, который имеет пошаговый план действий по развитию молодежной политики - представители ОО "Батькивщина Молода"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА