Выборы2019

Выборы

11:00 26.03.2019

НАПК зафиксировало нарушения в финотчетах 17 кандидатов в президенты

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НАПК зафиксировало нарушения в финотчетах 17 кандидатов в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксированы нарушения.

Как сообщает пресс-служба НАПК, самые распространенные нарушения – наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также указание неполных данных.

В Нацагентстве отметили, что финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка предоставления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос (в соответствии со ст. 15 закона "О политических партиях в Украине", ст. 43 закона "О выборах президента Украины").

Согласно информации на сайте НАПК, нарушения выявлены в промежуточных финансовых отчетах, в частности, кандидатов с высоким рейтингом: шоумена Владимира Зеленского, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

Так, в отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда В.Зеленского зафиксирован непогашенный налоговый долг (общая сумма – около 3,8 млн грн), что является основанием для составления протоколов об административном правонарушении по ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, распорядитель накопительного счета избирательного фонда этого кандидата уведомлен о предоставлении взносов лицом, которое в соответствии с законом не имело права осуществлять такой взнос. От получения такого письма распорядитель отказался, в связи с чем НАПК 25 марта направило материалы о возможных признаках уголовного преступления в Национальную полицию Украины.

По результатам анализа отчета Ю.Тимошенко установлено несоответствие его оформления и внесенных отчетных данных требованиям законодательства.

Анализ отчета А.Гриценко свидетельствует о наличии непогашенного налогового долга (общая сумма – более 10,5 млн грн). Также распорядитель накопительного счета избирательного фонда этого кандидата уведомлен о предоставлении взносов лицами, которые не имели права осуществлять такие взносы. От получения такого письма распорядитель отказался, в связи с чем НАПК 12 марта направило материалы о возможных признаках уголовного правонарушения в Нацполицию Украины.

В отчете Ю.Бойко также имеется непогашенный налоговый долг (общая сумма – около 2 млн грн).

Теги: #напк #нарушения #выборы
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