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10:22 26.03.2019

Группа "1+1 медиа" заявляет, что в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

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Группа "1+1 медиа" заявляет, что в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

Группа 1+1 медиа в ответ на заявление главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова о намерении кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко подать в суд на телеканал "1+1" заявляет, что все факты журналистских расследований подкреплены доказательной базой, группа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке.

"Группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями. (…) группа 1+1 медиа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке на языке фактов и доказательств", - говорится в заявлении группы 1+1 медиа.

В медиагруппе считают, что такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании свидетельствует "о слабой и необоснованной позиции действующей власти", а также о давлении на независимые СМИ и свободу слова, что недопустимо со стороны действующего президента.

"Юристы и советники президента должны были бы знать, что путь между намерением и, собственно, иском в суд требует времени и реальных контраргументов", - отмечается в заявлении.

Телеканал "1+1" пытался получить комментарий от администрации президента относительно приведенных фактов, но ответ на многочисленные обращения не был предоставлен.

Как сообщалось, П.Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения лжи и дезинформации, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - говорится в заявлении А.Герасимова.

Штаб П.Порошенко призвал граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большим предостережением, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".

"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения… Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью… Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении А.Герасимова.

Теги: #1_1_медиа #порошенко
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