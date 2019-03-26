Бойко: Каждый заполненный бюллетень – это минус один голос для фальсификаций

Противостоять массовым фальсификациям можно только одним способом – высокой явкой избирателей на участки для голосования, заявил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь", кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Противостоять скупке голосов, фальсификациям и злоупотреблениям на выборах можно только одним способом – прийти и не дать украсть свой голос. Высокая явка избирателей – поставит крест на манипуляциях с избирательными бюллетенями и "мертвыми душами" в госреестре. Потому что каждый заполненный бюллетень - это минус один голос для фальсификаций", - сказал он журналистам во вторник, сообщается на сайте политсилы.

Политик отметил, что власть заинтересована в том, чтобы избиратели проигнорировали выборы и остались дома, вместо того, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и получить шанс изменить страну к лучшему.

"Нынешняя власть стремится сделать все, чтобы люди считали, что их голос ничего не решает и не пошли на избирательные участки в день голосования. Тогда режим получит возможность еще пять лет безнаказанно грабить страну и издеваться над людьми. Нужно не дать ему этой возможности и воспользоваться своим правом изменить власть, а значит -- и страну к лучшему", - подчеркнул Ю.Бойко.