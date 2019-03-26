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Выборы

09:42 26.03.2019

Тимошенко - единственный кандидат, который имеет пошаговый план действий по развитию молодежной политики - представители ОО "Батькивщина Молода"

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Тимошенко - единственный кандидат, который имеет пошаговый план действий по развитию молодежной политики - представители ОО "Батькивщина Молода"

Юлия Тимошенко - единственный кандидат в президенты, который имеет пошаговый план действий по развитию молодежной политики в Украине, заявили представители ОО "Батькивщина Молода" во время пресс-конференции "Молодежь выбирает Президента Украины", которая состоялась в понедельник в УНИАН.

"Финансирование молодежной политики в Украине предусматривает 3% от общего бюджета Министерства молодежи и спорта. В результате такой "невероятной" поддержки 47% молодежи рассматривает для себя возможность уехать из страны", - сообщил председатель организации Сергей Митрофанский и подчеркнул необходимость создания новым президентом всех условий для реализации молодежи на Родине.

По его словам, стратегия развития молодежи до 2025 года, которая легла в основу программы Ю.Тимошенко, предусматривает решение наиболее болезненных для них проблем: доступное жилье, достойная работа и признание.

Как отметил председатель Киевской городской организации "Батькивщина Молода" Алексей Захарченко, над молодежной политикой Нового курса работала сама молодежь, а совершенствовали ее тысячи представителей студенческих и ученических активистов, а также лидеры мнений.

"Для этого был проведен Всеукраинский тур, в рамках которого проведено 49 встреч в разных регионах Украины. Мы разработали ряд мер, введя которые молодежь будет иметь все условия для своего дальнейшего развития, опираясь на ведущий европейский и международный опыт", - добавил он.

Представители ОО "Батькивщина Молода" также отметили, что Ю.Тимошенко - единственный кандидат в президенты, которая объединяет всю страну и имеет наибольшую среди всех кандидатов поддержку со стороны молодежи во всех регионах страны.

Теги: #тимошенко #молодежь #юлия_тимошенко #выборы
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