Выборы2019

Выборы

06:39 26.03.2019

На выборах президента Украины будет 2344 международных наблюдателя, их регистрация завершена

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На выборах президента Украины будет 2344 международных наблюдателя, их регистрация завершена

Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, всего для наблюдения за выборами зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Так, на заседании в понедельник ЦИК зарегистрировала еще 324 официальных наблюдателя.

Среди них 129 наблюдателей – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 76 – от Национального демократического института международных отношений (США), 38 – от Международного Республиканского Института, 32 – от международной организации "Silba – Инициатива за диалог и демократию", 20 – от Комитета "За открытую демократию", 13 – от Европарламента.

Еще 6 наблюдателей – от Европейской платформы за демократические выборы, по одному – от Украинского Конгрессового Комитета Америки и БДИПЧ ОБСЕ.

Также зарегистрировано еще по 3 наблюдателя от Словакии и Норвегии, и по одному – от Франции и Швейцарии.

Теги: #наблюдатели #цик
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