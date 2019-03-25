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20:54 25.03.2019

Нардеп Березенко подал в суд на кандидата в президенты Гриценко

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Нардеп Березенко подал в суд на кандидата в президенты Гриценко

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко сообщил об иске к лидеру партии "Гражданская позиция", кандидату в президенты Украины Анатолию Гриценко о защите чести и достоинства.

"Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований", - написал С.Березенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом в тексте искового заявления, поданного в Голосеевский районный суд г.Киева, скан копию которого парламентарий обнародовал в своем посте, говорится, что речь идет о словах А.Гриценко, сказанных им в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на 8 февраля, и которые "непосредственно касались С.Березенко" о подкупе избирателей.

По словам депутата, в иске указана "символическая сумма компенсации" – 1 грн, "потому что считаю, что именно столько на сегодня и стоит слово "самого честного" кандидата". При этом С.Березенко отметил, что А.Гриценко "еще имеет шанс извинится за свои слова и доказать, что честных больше не только на билбордах, но и в реальной жизни".

Теги: #бпп #суд #гриценко
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