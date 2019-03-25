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20:37 25.03.2019

Порошенко: РФ дорого заплатит, если решит продолжить агрессию внутри Украины

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Порошенко: РФ дорого заплатит, если решит продолжить агрессию внутри Украины

Российская Федерация заплатит высокую цену в случае своего решения о продолжении агрессии внутрь Украины, считает президент Петр Порошенко.

"Те изменения, которые произошли за пять лет, просто значительно повысят ту цену, которую заплатит агрессор в случае принятия авантюрного, опасного, разрушающего решения о продолжении агрессии вовнутрь территории Украины", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник.

Он не исключил, что Россия может пойти на расширение агрессии против Украины, поэтому "мы должны держать порох сухим и наготове оружие для того, чтобы дать отпор тем многим дивизиям, которые Путин разместил вдоль нашей границы и в любой момент готов напасть".

Теги: #агрессия_рф
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