Порошенко: РФ дорого заплатит, если решит продолжить агрессию внутри Украины

Российская Федерация заплатит высокую цену в случае своего решения о продолжении агрессии внутрь Украины, считает президент Петр Порошенко.

"Те изменения, которые произошли за пять лет, просто значительно повысят ту цену, которую заплатит агрессор в случае принятия авантюрного, опасного, разрушающего решения о продолжении агрессии вовнутрь территории Украины", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник.

Он не исключил, что Россия может пойти на расширение агрессии против Украины, поэтому "мы должны держать порох сухим и наготове оружие для того, чтобы дать отпор тем многим дивизиям, которые Путин разместил вдоль нашей границы и в любой момент готов напасть".