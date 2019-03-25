Выборы2019

Выборы

18:38 25.03.2019

Юрий Бойко за неделю до выборов попадает во второй тур - опрос

2 мин читать
Юрий Бойко за неделю до выборов попадает во второй тур - опрос

Если бы выборы состоялись в предпоследнее воскресенье за неделю до голосования, то среди тех, кто определился с выбором и будут голосовать, 26,1% отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского, Юрию Бойко 15,9% голосов, Юлии Тимошенко 15,0% голосов, Петр Порошенко получил бы 13,3%.

Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных Фондом инновационных проектов с 22 по 24 марта.

Эксперты уже отмечали, что после встречи с главой правительства РФ и обсуждения важной темы сохранения транзита, прямых поставок газа при снижении цены на него для Украины, у Ю.Бойко есть потенциал улучшить собственный рейтинг и получить шанс попасть во второй тур.

Также экспертами отмечалась возможность перетекания оппозиционного электората от других кандидатов в силу их невысоких рейтингов, не дающих шансов на победу.

В частности, журналист и блогер Янина Соколовская на своей странице в Facebook отмечала, что Москва дала ясно понять, с кем она хочет говорить, в том числе по установлению мира на Донбассе и по газу. И, хотя, Ю.Бойко и не представляет правительство, но он фактически стал переговорщиком-парламентером.

"При такой расстановке, можно допустить, что электорат Вилкула и Мураева начнет перетекать к Бойко. Ведь избирателям юго-востока все равно "как" решат вопрос мира, им важно – "когда". Учитывая это, у потенциального электората Бойко проявится консолидация ради прохождения его во второй тур", - отметила Я.Соколовская.

Опрос проводился Фондом инновационных проектов с 22 по 24 марта 2019 года на всей подконтрольной территории Украины методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTI). Всего опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Теги: #бойко #тимошенко #порошенко #зеленский #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 25.03.2019
Порошенко подает в суд на канал "1+1" за ложь и дезинформацию – Герасимов

Порошенко подает в суд на канал "1+1" за ложь и дезинформацию – Герасимов

18:49 25.03.2019
Порошенко подает в суд на канал "1+1"

Порошенко подает в суд на канал "1+1"

18:04 25.03.2019
Британское бюро SFO не проводит расследований в отношении Порошенко

Британское бюро SFO не проводит расследований в отношении Порошенко

17:14 25.03.2019
В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством заявляют, что никакого расследования в отношении Порошенко нет

В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством заявляют, что никакого расследования в отношении Порошенко нет

16:35 25.03.2019
Эксперт: Москва дала понять, что будет разговаривать только с Бойко об установлении мира в Украине

Эксперт: Москва дала понять, что будет разговаривать только с Бойко об установлении мира в Украине

15:59 25.03.2019
Wizz Air и SkyUp могут начать осуществлять рейсы из Черновцов - Порошенко

Wizz Air и SkyUp могут начать осуществлять рейсы из Черновцов - Порошенко

15:00 25.03.2019
Гройсман возглавляет список кандидатов на пост премьера после выборов президента, но более половины украинцев еще не определились – опрос

Гройсман возглавляет список кандидатов на пост премьера после выборов президента, но более половины украинцев еще не определились – опрос

14:58 25.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

14:55 25.03.2019
Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

14:52 25.03.2019
Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко: Мы сформируем План действий по членству в НАТО и будем его выполнять

На Киевщине секретарем участковой избирательной комиссии назначили человека, который умер 1,5 года назад - Опора

Харьковская полиция расследует появление в списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Вилкул: Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти

На станции "Академик Вернадский" на выборах президента-2019 проголосует 34 избирателя – НАНЦ

Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

Богомолец: Высокие зарплаты не помогут преодолеть коррупцию в судах

В день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно - Минюст

Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

Аброськин: В Украину во время выборов намерены приехать "воры в законе" для дестабилизации ситуации в стране

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА