Юрий Бойко за неделю до выборов попадает во второй тур - опрос

Если бы выборы состоялись в предпоследнее воскресенье за неделю до голосования, то среди тех, кто определился с выбором и будут голосовать, 26,1% отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского, Юрию Бойко 15,9% голосов, Юлии Тимошенко 15,0% голосов, Петр Порошенко получил бы 13,3%.

Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных Фондом инновационных проектов с 22 по 24 марта.

Эксперты уже отмечали, что после встречи с главой правительства РФ и обсуждения важной темы сохранения транзита, прямых поставок газа при снижении цены на него для Украины, у Ю.Бойко есть потенциал улучшить собственный рейтинг и получить шанс попасть во второй тур.

Также экспертами отмечалась возможность перетекания оппозиционного электората от других кандидатов в силу их невысоких рейтингов, не дающих шансов на победу.

В частности, журналист и блогер Янина Соколовская на своей странице в Facebook отмечала, что Москва дала ясно понять, с кем она хочет говорить, в том числе по установлению мира на Донбассе и по газу. И, хотя, Ю.Бойко и не представляет правительство, но он фактически стал переговорщиком-парламентером.

"При такой расстановке, можно допустить, что электорат Вилкула и Мураева начнет перетекать к Бойко. Ведь избирателям юго-востока все равно "как" решат вопрос мира, им важно – "когда". Учитывая это, у потенциального электората Бойко проявится консолидация ради прохождения его во второй тур", - отметила Я.Соколовская.

Опрос проводился Фондом инновационных проектов с 22 по 24 марта 2019 года на всей подконтрольной территории Украины методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTI). Всего опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.