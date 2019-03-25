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Выборы

17:42 25.03.2019

Харьковская полиция расследует появление в списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

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Харьковская полиция расследует появление в списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Полиция начала уголовное производство по факту обнаружения в избирательных списках по округу №172 (Харьков) "аномальных" квартир, в которых прописано несколько десятков и даже сотен человек.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Проводятся первоочередные следственные действия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в ходе проверки списков избирателей представители кандидата в президенты Украины, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили в Харькове "аномальные" квартиры.

"В списках избирателей в избирательном округе №172, на избирательном участке 631572 (гимназия 163) "Батькивщина" обнаружила более 200 человек, зарегистрированных по адресу: г.Харьков, ул. Луи Пастера, 320, кв. 90. это самая "густонаселенная" квартира. Всего на данный момент обнаружено 3 "аномальные" квартиры. Все 3 - в одном районе города", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковской областной организации ВО "Батькивщина".

Теги: #списки #полиция #выборы #харьковская_область
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