Вилкул: Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти

В Украине около 160 тысяч детей с инвалидностью, из которых всего около 5 тысяч из них учатся в так называемых инклюзивных классах, заявил кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Во время Всеукраинской конференции "Образование детей с ментальными нарушениями. Права и проблемы" политик подчеркнул, что коалиция в парламенте не рассмотрела его законопроект, который, в соответствии с европейской практикой, предусматривает введение в образовательный процесс для помощи детям с особыми потребностями "ассистента ребенка".

"Сегодня на конференции мы собрали родителей этих детей, и они сказали, что даже по отношению к особым детям власть цинично врет об успехах. Полмиллиарда в этом году выделено на детей с инвалидностью, родители не понимают, куда уходят эти деньги. Они видят, как закрываются интернаты в центре городов для того, чтобы можно было землю украсть под застройку. Они видят, что максимум 2,5 тыс. грн получает неработающая мать, которая вынуждена оказывать уход за своим ребенком", - сказал А.Вилкул во время конференции, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Политик утверждает, что нужна полная перезагрузка власти: "После этого мы дадим каждому ребенку медицинскую страховку за счет средств государства. Мы дадим достойную заботу и создадим хорошие условия".

"На сегодняшний день у нас дети не сопровождаются. В этом учебном году они уже потеряли несколько месяцев без сопровождения, то есть инклюзивно-ресурсные центры не работали и никто не создавал индивидуальные программы для детишек. Поэтому многие из детей просто вынуждены оставаться на второй год", - сказал Алексей Морев, председатель Всеукраинской организации "Благотворительный фонд "Альтернатива. Гармония".