Выборы2019

Выборы

16:41 25.03.2019

На станции "Академик Вернадский" на выборах президента-2019 проголосует 34 избирателя – НАНЦ

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На станции "Академик Вернадский" на выборах президента-2019 проголосует 34 избирателя – НАНЦ

На выборах президента Украины 31 марта 2019 года на специальном избирательном участке на антарктической станции "Академик Вернадский" проголосует 34 избирателя, сообщил сотрудник Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Андрей Федчук.

"В этом году будет рекордное количество избирателей на самом отдаленном избирательном участке – 34 избирателей. Это полный состав смены и сезонного отряда", - сказала он в ходе торжественной церемонии отправления на антарктическую станцию "Академик Вернадский" 24-й Украинской антарктической экспедиции в понедельник в Киеве.

По его словам, для голосования на станции открыт специальный избирательный участок, который является самым отдаленным участком от Украины – около 15 тыс. километров от Киева.

Избирательную комиссию возглавляет начальник станции, а секретарем является системный администратор.

Также на станции есть прозрачная урна для голосования и установлена кабинка для голосования

"На самом деле, это самый большой стол на станции в вертикальном положении, который завешан шторками. Таким образом, обеспечивается личное тайное голосование", - добавил А.Федчук.

По его словам, голосование буде проходить по местному времени, и первые данные поступят в Киев около 14:00 понедельника. Также будет предоставлено видеодоказательство, что выборы состоялись, и сканкопии всех проголосовавших бюлетннй. Оригиналы бюллетеней будут доставлены в средине апреля, когда вернется 23-тя экспедиция.

По такому же принципу состоится второй тур президентских выборов и последующие парламентские выборы.

В конце марта 2019 года на станцию "Академик Вернадский" отправится 24-я украинская антарктическая экспедиция (УАЭ). В нее входят 12 участников: 10 мужчин и 2 женщины. Состав команды – 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, врач и повар.

Теги: #нанц #академик_вернадский #выборы #андрей_федчук
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